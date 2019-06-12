Источник: Дюрант может остаться в «Уорриорз» ещё на сезон из-за травмы

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант может воспользоваться опцией продления контракта на сезон и остаться в команде ещё на год, сообщает ESPN. По данным источника, сам баскетболист будет склоняться к этому варианту, если подтвердится информация о серьёзной травме. В этом случае зарплата форварда в следующем сезоне составит $ 31,5 млн.

Напомним, Дюрант выбыл из строя в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». У игрока была выявлена травма ахиллова сухожилия. В случае разрыва Кевин пропустит от 7 до 10 месяцев. Он сыграл всего 11 минут после того, как пропустил почти месяц из-за травмы икроножной мышцы. Без него команда провела 9 матчей, в которых одержала 6 побед при 3 поражениях.