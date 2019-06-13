«Бостон» ведёт переговоры с «Нью-Орлеаном» по обмену Дэвиса

Руководство «Бостон Селтикс» ведёт переговоры по обмену мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвису, сообщает ESPN.

Ранее Рич Пол, агент Дэвиса, сказал, что его клиент в любом случае выйдет на рынок свободных агентов в 2020 году. По информации СМИ, звёздный баскетболист готов заключить долгосрочное соглашение только с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».

Несмотря на это, «Бостон» всё равно готов отдать активы за Энтони. Боссы клуба из Массачусетса надеются, что этот обмен поможет им сохранить разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга, который 30 июня официально станет неограниченно свободным агентом.

«Лейкерс» считаются фаворитами в борьбе за Дэвиса. Ранее сообщалось, что калифорнийцы готовы включить в сделку четвёртый пик предстоящего драфта, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма и разыгрывающего защитника Лонзо Болла.