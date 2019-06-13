Стивен Эй Смит: игроки проявляют неуважения, сравнивая себя с рабами

Известный журналист Стивен Эй Смит раскритиковал игроков, которые жалуются на отношение к себе.

«Я уже устал от жалоб спортсменов, которые говорят, что никому до них нет дела. Прекратите. Остановитесь. Вам платят деньги за то, что вы играете в баскетбол. Нет ничего криминального в том, что кто-то хочет посмотреть, как вы играете.

Не нужно говорить о рабском менталитете. Заткнитесь к чёрту! Это оскорбление по отношению к тем, кто был в рабстве. У тех людей не было выбора, а вы сами решили играть. Вы сами поставили подпись под контрактом.

Вам платят столько денег, что вы можете обеспечить не только себя, а целые поколения. Заткнитесь к чёрту! Это не то же самое. Остановитесь. Это оскорбление», — сказал Смит в эфире телеканала ESPN.