Леонард — самый ценный игрок финала НБА

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард признан самым ценным игроком финала НБА. В шестом матче финальной серии Леонард набрал 22 очка, сделал 6 подборов и 3 результативные передачи. «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в финальной серии со счётом 4:2 и впервые в истории стал чемпионом НБА.
Леонард был ключевым игроком «Рэпторс». Он набирал в среднем 28,5 очка, делал 9,8 подбора, 4,2 передачи, 2 блок-шота и более одного перехвата. Благодаря такой шикарной статистике форвард «Торонто» сумел завоевать приз MVP финальной серии НБА второй раз за карьеру.
Леонард стал третьим игроком в истории, кому это удалось сделать в составе разных команд. До форварда «Торонто» подобное достижение покорялось легендарному Кариму Абдул-Джаббару («Милуоки», «Лейкерс») и Леброну Джеймсу («Майами», «Кливленд»). Ранее Леонард получил приз самого ценного игрока финальной серии НБА в 2014 году, выступая за «Сан-Антонио Спёрс».
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