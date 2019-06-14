Леонард — самый ценный игрок финала НБА

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард признан самым ценным игроком финала НБА. В шестом матче финальной серии Леонард набрал 22 очка, сделал 6 подборов и 3 результативные передачи. «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в финальной серии со счётом 4:2 и впервые в истории стал чемпионом НБА.



Леонард был ключевым игроком «Рэпторс». Он набирал в среднем 28,5 очка, делал 9,8 подбора, 4,2 передачи, 2 блок-шота и более одного перехвата. Благодаря такой шикарной статистике форвард «Торонто» сумел завоевать приз MVP финальной серии НБА второй раз за карьеру.



Леонард стал третьим игроком в истории, кому это удалось сделать в составе разных команд. До форварда «Торонто» подобное достижение покорялось легендарному Кариму Абдул-Джаббару («Милуоки», «Лейкерс») и Леброну Джеймсу («Майами», «Кливленд»). Ранее Леонард получил приз самого ценного игрока финальной серии НБА в 2014 году, выступая за «Сан-Антонио Спёрс».

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.