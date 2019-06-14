Кайл Лоури: Кавай Леонард творил на паркете такое, что я мог лишь сказать «Вау!»
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури подчеркнул роль лёгкого форварда Кавая Леонарда в успехе команды в финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Думаю, что Леонард является лучшим разносторонним игроком лиги. Он буквально неудержим. В нынешнем сезоне он иногда творил на площадке такое, что я мог лишь сказать «Вау!». И все так говорили. Его трудолюбие достойно огромного уважения. Кавай отдавал все силы на тренировках, совершенствуя мастерство и физическую форму. И, наконец, он просто любит играть в баскетбол. Очень любит», – приводит слова Лоури ESPN.
«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2. Леонард был признан самым ценным игроком финала.
«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА!
Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.
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