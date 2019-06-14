Кайл Лоури: Кавай Леонард творил на паркете такое, что я мог лишь сказать «Вау!»

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури подчеркнул роль лёгкого форварда Кавая Леонарда в успехе команды в финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Думаю, что Леонард является лучшим разносторонним игроком лиги. Он буквально неудержим. В нынешнем сезоне он иногда творил на площадке такое, что я мог лишь сказать «Вау!». И все так говорили. Его трудолюбие достойно огромного уважения. Кавай отдавал все силы на тренировках, совершенствуя мастерство и физическую форму. И, наконец, он просто любит играть в баскетбол. Очень любит», – приводит слова Лоури ESPN.



«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2. Леонард был признан самым ценным игроком финала.