Брайант поздравил Леонарда, Газоля и Лоури с чемпионством
Легендарный атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант на своей странице в «Твиттере» поздравил «Торонто Рэпторс» с победой в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Канадский клуб завоевал чемпионский титул, выиграв серию у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2.
«Поздравляю «Рэпторс», Кавая Леонарда, Марка Газоля и Кайла Лоури с чемпионством», — написал Брайант.
«Торонто», Лоури и Газоль впервые стали чемпионами НБА. В активе Леонарда уже два титула. В 2014 году звёздный форвард выиграл финальную серию в составе «Сан-Антонио Спёрс».
Коби провёл всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Знаменитый защитник — пятикратный чемпион национальной лиги (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).
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