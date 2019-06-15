Карри ударил кулаком по стене после поражения в шестом матче финала плей-офф НБА

Журналист Марк Спирс рассказал, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после шестой игры финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (2-4) был сильно раздосадован из-за травм, полученных его одноклубниками Кевином Дюрантом и Клэем Томпсоном.

«Стефен мог спровоцировать ещё одну травму. Он был так расстроен из-за боли, что довелось пережить его братьям, что по пути в душевую ударил кулаком по стене. Он был разочарован», — сказал Спирс в эфире телеканала ESPN.

Напомним, Дюрант в пятой игре финала плей-офф порвал ахиллово сухожилие. Ожидается, что 30-летний форвард полностью пропустит следующий сезон. Томпсон получил разрыв передних крестообразных связок колена в шестой встрече. По информации СМИ, на восстановление 29-летнему защитнику понадобится 9–10 месяцев.