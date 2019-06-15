Дж. Роуз: «Лейкерс» с Джеймсом теперь фавориты Западной конференции

Бывший игрок НБА Джейлен Роуз, ныне работающий спортивным аналитиком на американском телевидении, считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» является фаворитом на победу в Западной конференции в сезоне-2019/20.

«Голден Стэйт Уорриорз» не станет чемпионом в следующем году. Не думаю, что мне нужно это объяснять. Хочу рассказать вам об одном человеке, который наверняка очень хорошо спал прошлой ночью. Его имя — Леброн Джеймс. Он будет здоров в следующем сезоне. Запад теперь открыт.

Сейчас Леброн находится в очень хорошем положении. Раньше я говорил, что в Лос-Анджелесе у него больше шансов выиграть премию «Эмми», чем завоевать чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации. Но всё изменилось.

У «Лейкерс» отличный тренерский штаб, костяк из молодых игроков и четвёртый пик драфта. У них достаточно активов, чтобы заполучить Энтони Дэвиса. Если мне нужно назвать фаворита Западной конференции, я остановлю выбор на Короле», — сказал Роуз в эфире телеканала ESPN.