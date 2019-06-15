Айверсон: Дюрант и Томпсон — настоящие воины, был бы рад разделить с ними окоп

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации Аллен Айверсон поддержал игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта и Клэя Томпсона, которые получили серьёзные травмы в ходе финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс» (2-4).

«Настоящие воины! В любой день был бы рад оказаться с вами в одном окопе. Я гордый болельщик… Боже, благослови. Не могу дождаться, когда снова увижу вас на танцполе», — написал Айверсон на своей странице в «Инстаграме».

Дюрант, порвавший ахиллово сухожилие в пятом матче финала плей-офф, скорее всего, полностью пропустит следующий сезон. Томпсону на восстановление после полученного в шестой игре разрыва передних крестообразных связок колена понадобится около 9-10 месяцев.