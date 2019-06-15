В «Бостоне» сомневаются, что Ирвинг подпишет с клубом новый контракт

Руководство «Бостон Селтикс» теряет надежду на заключение нового долгосрочного соглашения с разыгрывающим защитником Кайри Ирвингом, который 30 июня получит статус неограниченно свободного агента, сообщает Boston Globe.

В клубе из штата Массачусетс надеялись, что на этот момент они продвинутся в вопросе сохранения Ирвинга, но в итоге не произошло никакого прогресса.

Ранее СМИ сообщили, что Кайри склоняется к переходу в «Бруклин Нетс». В услугах 27-летнего игрока также заинтересованы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».

В завершившемся плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг набирал 21,3 очка, отдавал 7,0 передачи, собирал 4,3 подбора, а также совершал 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,7 минуты.