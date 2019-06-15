В «Бостоне» сомневаются, что Ирвинг подпишет с клубом новый контракт
Руководство «Бостон Селтикс» теряет надежду на заключение нового долгосрочного соглашения с разыгрывающим защитником Кайри Ирвингом, который 30 июня получит статус неограниченно свободного агента, сообщает Boston Globe.
В клубе из штата Массачусетс надеялись, что на этот момент они продвинутся в вопросе сохранения Ирвинга, но в итоге не произошло никакого прогресса.
Ранее СМИ сообщили, что Кайри склоняется к переходу в «Бруклин Нетс». В услугах 27-летнего игрока также заинтересованы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».
В завершившемся плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг набирал 21,3 очка, отдавал 7,0 передачи, собирал 4,3 подбора, а также совершал 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,7 минуты.
«Нетс», скорее всего, расстанутся с Расселлом, если подпишут контракт с Ирвингом
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