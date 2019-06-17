Главный тренер «Торонто Рэпторс» Ник Нёрс подтвердил, что возглавит сборную Канады на Кубке мира–2019, сообщает ESPN. Он сменит на этом посту Джея Триано, под руководством которого канадцы вышли в финальную часть турнира.



Нынешний сезон стал для Нёрса дебютным в качестве наставника команды НБА. Он привёл «Торонто» к первому чемпионскому титулу в истории.



На групповом этапе Кубке мира–2019 сборная Канады сыграет со сборными Сенегала, Литвы и Австралии. Турнир пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.



В настоящее время в НБА выступают 14 канадцев, включая разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррэя, атакующего защитника «Миннесота Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса, мощного форварда «Кливленд Кавальерс» Тристана Томпсона, мощного форварда «Даллас Маверикс» Дуайта Пауэлла, Кроме того, за сборную может сыграть претендент на выбор в топ-3 предстоящего драфта форвард Ар Джей Барретт.

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