Дэнни Грин: Кавай Леонард способен изменить будущее любой организации

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин убеждён, что решение партнёра лёгкого форварда Кавая Леонарда о своём будущем вызовет цепную реакцию, которая затронет многих в НБА



«Давайте не будем лукавить. Решение Леонарда о выборе команды повлияет на действия многих игроков лиги. Ведь он способен изменить будущее любой организации», – цитирует Грина ESPN.



Ожидается, что Леонард в предстоящее межсезонье воспользуется правом досрочно расторгнуть действующий контракт с «Торонто» и станет неограниченно свободным агентом.



Форвард перешёл в «Рэпторс» перед началом минувшего сезона в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». С ним в составе команда впервые стала чемпионом НБА, а сам Кавай получил звание самого ценного игрока финальной серии плей-офф.

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