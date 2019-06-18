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ЦСКА близок к продлению контракта с Хайнсом

ЦСКА близок к продлению контракта с Хайнсом
Баскетбол / Евролига 0

Руководство московского ЦСКА и американский центровой Кайл Хайнс договорились о продлении сотрудничества на два года. Сейчас стороны согласовывают последние детали контракта, сообщает Eurohoops.

Кайл выступает за «армейцев» с 2013 года. Ранее он защищал цвета греческого «Олимпиакоса», немецкого «Брозе» и итальянского «Вероли». Предыдущее соглашение 32-летнего центрового с ЦСКА было рассчитано до этого лета.

В сезоне-2018/19 Хайнс принял участие в 36 матчах Евролиги. Американец в среднем набирал 7,3 очка, собирал 3,6 подбора, отдавал 1,4 передачи, а также совершал 0,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 19,6 минуты.

В завершившейся кампании ЦСКА стал чемпионом Евролиги и завоевал титул победителя Единой лиги ВТБ.

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