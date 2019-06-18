Полиция сообщила о новых пострадавших во время чемпионского парада в Торонто

В результате стрельбы во время чемпионского парада «Торонто Рэпторз» пострадали четыре человека, утверждает ESPN со ссылкой на полицию Торонто. Ранее сообщалось, что в стрельбе ранения получили двое болельщиков. Источник сообщает, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

Напомним, парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации. Стрельба произошла на пересечении улиц Бэй и Альберт. Полицией были задержаны два стрелка и изъяты две единицы огнестрельного оружия, в настоящий момент проводится расследование происшествия.