Итудис: в ЦСКА хотели, чтобы де Коло остался

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал решение французского защитника Нандо де Коло покинуть команду. По словам специалиста, в клубе хотели, чтобы баскетболист продолжил карьеру в составе «армейцев».

«Мы говорили с Нандо утром, и он сказал, в частности, что важной причиной выступать за ЦСКА для него была работа с президентом Ватутиным и со мной. Рад, что у меня был шанс иметь Нандо в команде с моего первого сезона, работать с отличным человеком и настоящим бойцом. Он был хорошим игроком и вырос в игрока калибра MVP.

Вместе мы выиграли две Евролиги и пять титулов Лиги ВТБ. Мы хотели, чтобы Нандо остался, но он последователен в своём решении, и мы понимаем его аргументы. Хочу поблагодарить Нандо за проведённые вместе годы», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.