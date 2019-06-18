Ватутин: невероятно грустно осознавать, что эпоха де Коло в ЦСКА подошла к концу

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил сожаление в связи с уходом из команды многолетнего лидера Нандо де Коло. Вместе с тем функционер подчеркнул, что с пониманием относится к решению француза.

«Пять лет назад, когда мы только начинали переговоры о переходе Нандо, я в качестве аргумента сказал, что он может стать первым французом в истории ЦСКА. Тогда этот ход помог нам быстрее договориться, и в итоге Нандо превзошёл все самые смелые ожидания и стал одним из лучших игроков в новейшей истории ЦСКА. Невероятно грустно осознавать, что эпоха Нандо де Коло в ЦСКА подошла к концу, но мы с пониманием относимся к желанию игрока продолжить карьеру в другом клубе.

Это были классные пять лет, вместившие два титула чемпионов Евролиги, и Нандо был ключевым игроком, лидером этих блестящих команд. Мы гордимся, что именно здесь он стал настоящей звездой европейского баскетбола. Было здорово наблюдать, как Нандо становился ветераном ЦСКА в смысле преданности клубу, внимания к каждой детали, каждому аспекту нашей работы. Год назад именно Нандо пришёл ко мне с идеями, что нам стоит улучшить, как в команде, так и в клубе, и та встреча оказалась очень важна для построения чемпионской атмосферы. Он перфекционист во всём, настоящий лидер, который показывает это на деле и требует отдачи от других. Уверен, что де Коло ещё не один год проведёт на высочайшем уровне, и искренне желаю ему удачи на паркете и всего наилучшего его семье», — цитирует Ватутина официальный сайт ЦСКА.