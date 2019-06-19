«Уизардс» планируют предложить Билу продление контракта на 3 года и $ 111 млн

Руководство «Вашингтон Уизардс» хочет сохранить в команде атакующего защитника Брэдли Била, к которому проявляют интерес несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации.

Организация из столицы США в июле планирует предложить Билу продление контракта на три года и сумму $ 111 млн. Об этом сообщил журналист Эдриан Войнаровски в эфире телеканала ESPN.

Действующее соглашение Брэдли рассчитано до окончания сезона-2020/21. За два года 25-летний баскетболист заработает $ 55,8 млн.

В минувшей кампании Бил принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата. Атакующий защитник в среднем набирал 25,6 очка, отдавал 5,5 передачи, собирал 5,0 подбора, а также совершал 1,5 перехвата и 0,7 блок-шота за 36,9 минуты.