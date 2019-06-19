«Бостон» ведёт переговоры с «Хьюстоном» об обмене Капелы
Руководство «Бостон Селтикс» хочет заполучить центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу. Представители клуба из Массачусетса уже начали переговоры с техасскими коллегами, сообщает журналист SNY.tv Ян Бегли на своей странице в «Твиттере».
Контракт Капелы будет действовать до 30 июня 2023 года. За это время 25-летний швейцарец заработает $ 72,1 млн.
В сезоне-2018/19 Клинт принял участие в 11 матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Швейцарский центровой в среднем набирал 9,7 очка, собирал 10,3 подбора, отдавал 1,5 передачи, а также совершал 1,1 блок-шота и 0,3 перехвата за 30,1 минуты.
Напомним, ранее сообщалось, что боссы «Рокетс» готовы обменять любого игрока команды, кроме атакующего защитника Джеймса Хардена.
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