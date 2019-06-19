«Зенит» объявил о переходе Ренфро
«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником Алексом Ренфро. Соглашение рассчитано на один сезон.
Минувшую кампанию Ренфро начал в составе испанской «Манресы». В ноябре плеймейкер перешёл в сербский «Партизан». В Еврокубке 33-летний баскетболист в среднем набирал 8,0 очка, отдавал 7,3 передачи, собирал 4,3 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и 0,2 блок-шота за 26,9 минуты.
В минувшем сезоне «Зенит» занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед в 26 матчах, а в плей-офф дошёл до полуфинала, где проиграл московскому ЦСКА (0-3). В Еврокубке клуб из Санкт-Петербурга завершил выступлении на групповом этапе, записав в актив 2 победы в 6 встречах.
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