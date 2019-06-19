Церковный: Ренфро может выполнять роль одного из ключевых игроков задней линии

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание однолетнего соглашения с разыгрывающим защитником Алексом Ренфро.

«Надеемся, что опыт Алекса, его отличное знание европейского баскетбола и игровые качества помогут нашей команде. Выступая за «Партизан» в прошедшем сезоне, за короткое время Ренфро наглядно продемонстрировал, что способен выполнять роль одного из ключевых игроков задней линии», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

Минувший сезон Алекс начал в составе испанской «Манресы». В ноябре разыгрывающий защитник перешёл в сербский «Партизан». В Еврокубке 33-летний баскетболист в среднем набирал 8,0 очка, отдавал 7,3 передачи, собирал 4,3 подбора, а также совершал 1,0 перехвата и 0,2 блок-шота за 26,9 минуты.