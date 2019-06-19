Войнаровски: К. Леонард нацелен на «Клипперс», а не «Лейкерс»

Инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал о планах лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, который 30 июня может стать неограниченно свободным агентом.

«Леонард нацелен на Лос-Анджелес, но речь идёт о «Клипперс», а не «Лейкерс». Во-первых, у «Лейкерс» нет денег, чтобы подписать с ним контракт. Во-вторых, быть третьим колесом в суперкоменде — не его метод работы.

«Клипперс» готовы переманить Кавая у «Торонто». Это будет битва между «Рэпторс» и «Клипперс». Возможно, он проведёт встречи и с другими клубами. Но на этот момент даже неизвестно, встретится ли он с «Лейкерс», — сказал Войнаровски в эфире телеканала ESPN.

В сезоне-2018/19 Леонард помог «Торонто» завоевать чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации. 27-летний игрок был признан MVP финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2).