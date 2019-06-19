Абдул-Джабар: кто бы мог подумать, что канадцы Кубку Стэнли предпочтут НБА?

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар заявил, что победа «Торонто Рэпторс» в минувшем розыгрыше НБА будет способствовать росту популярности баскетбола.
«Кто бы мог подумать, что канадцы предпочтут смотреть финал НБА, а не хоккейный Кубок Стэнли?! Результаты опроса Angus Reid показывают, что канадцы в возрасте от 18 до 35 лет предпочли Кубку Стэнли просмотр финальных игр НБА. 45% представителей этой группы смотрели баскетбол, 39% — хоккей. 35% женщин от 18 до 35 лет в Канаде смотрели НБА, а 32% – хоккей. Лишь канадцы в возрасте более 55 лет смотрели Кубок Стэнли активнее, чем НБА.
Эти цифры показывают изменение интересов и предпочтений молодого поколения. Молодёжь начинает больше смотреть баскетбол в странах, в которых доминировали другие виды спорта», —написал Абдул-Джаббар в своей колонке для The Guardian.
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом, победив в финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2. До этого лучшим результатом «Рэпторс» было участие в финале Восточной конференции.
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