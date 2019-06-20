«Нью-Орлеан» и «Атланта» интересуются Лавом

«Нью-Орлеан Пеликанс», «Атланта Хоукс» и несколько других клубов Национальной баскетбольной ассоциации проявляют интерес к форварду «Кливленд Кавальерс» Кевину Лаву, сообщает Amico Hoops.
Контракт Кевина с клубом из штата Огайо рассчитан до 30 июня 2023 года. За следующие четыре сезона 30-летний игрок получит $ 120,4 млн.
Исполнительный вице-президент «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин высоко ценит Лава. Летом 2014 года Гриффин, занимавший тогда должность генерального менеджера «Кливленда», выменял Кевина у «Миннесоты Тимбервулвз», отдав за него защитника Эндрю Уиггинса, форварда Энтони Беннетта и пик первого раунда драфта — 2015.
В минувшем сезоне Лав в среднем набирал 17,0 очка, собирал 10,9 подбора, отдавал 2,2 передачи, а также совершал 0,3 перехвата и 0,2 блок-шота за 27,2 минуты.
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