Ватутин: новые правила чемпионата Китая помогут Европе

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказал мнение по поводу новых правил заключения контрактов с иностранными баскетболистами в чемпионате Китая.
«Китайский чемпионат защищает свой растущий рынок. Это интересное решение, посмотрим, как это сработает на практике. В теории это должно немного помочь не только Поднебесной, но и косвенно Европе. Последние сезоны китайский чемпионат предлагал большие контракты игрокам НБА и Евролиги, которые устраивали их не только с точки зрения сумм, но и сроков турнира – он длится всего шесть месяцев. Кто-то даже успевал сыграть в Китае, а потом закончить сезон краткосрочным контрактом в НБА, как, например, наш бывший игрок Аарон Джексон», – цитирует Ватутина ТАСС.
По новым правилам в чемпионате Китая легионер сможет подписать с клубом постоянный контракт только после того, как перед этим заключит два последовательных краткосрочных договора на месяц или на 10 дней.
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