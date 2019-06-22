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«Бостон» заключит соглашение с 231-сантиметровым новичком из Сенегала

«Бостон» заключит соглашение с 231-сантиметровым новичком из Сенегала
Баскетбол / НБА 0

«Бостон Селтикс» договорился о подписании контракта с сенегальским центровым Тако Фоллом. 8 июля стороны заключат соглашение типа Exhibit 10, сообщает журналист ESPN Джонатан Гивони на своей странице в «Твиттере».

Рост Фолла составляет 231 см, вес — 141 кг. С 2015 по 2019 год 23-летний игрок выступал за команду университета Центральной Флориды. Он выставил свою кандидатуру на прошедший драфт Национальной баскетбольной ассоциации, но не был выбран.

Фото доступно на странице Тако Фолла в «Инстаграме».

Самыми высокими игроками в истории НБА являются Георге Мурешан и Мануте Бол — их рост тоже 231 см.

Контракт типа Exhibit 10 позволяет баскетболисту выступать за филиал клуба в Джи-лиге. До начала регулярного чемпионата такое соглашение может быть преобразовано в двустороннее.

Приоритет «Бостона» в это межсезонье — позиция центрового
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