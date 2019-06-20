Приоритет «Бостона» в это межсезонье — позиция центрового

Журналист The Athletic Шэмс Чарания рассказал о планах руководства «Бостон Селтикс» на это межсезонье.

«Приоритетной целью «Селтикс» будет центровой. Возможно, они подпишут контракт с кем-то вроде Николы Вучевича. Сейчас руководство клуба действует с полной уверенностью, что Кайри Ирвинг и Эл Хорфорд уйдут», — сказал Чарания в эфире Sirius XM NBA Radio.

Вучевич выступает за «Орландо Мэджик» с 2012 года. 30 июня 28-летний игрок получит статус неограниченно свободного агента. В минувшем регулярном чемпионате Никола в среднем набирал 20,8 очка, собирал 12,0 подбора, отдавал 3,8 передачи, а также совершал 1,1 блок-шота и 1,0 перехвата за 31,4 минуты.

Ранее сообщалось, что «Бостон» ведёт переговоры об обмене центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелы.