В «Бостоне» у Ирвинга возникли проблемы со Стивенсом и Эйнджем
Журналист ESPN Джеки Макмаллен рассказала, почему разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, скорее всего, покинет «Бостон Селтикс» в это межсезонье.
«Отчасти дело в том, что Кайри не понравился Бостон. Мне говорили об этом многие. Ему не понравилось жить в Бостоне. Просто не понравилось. К концу пребывания в «Селтикс» у него возникли проблемы с Брэдом Стивенсом, Дэнни Эйнджем и почти со всеми», — сказала Макмаллен в подкасте Brian Windhorst & The Hoop Collective.
Ирвинг перешёл в «Бостон» из «Кливленд Кавальерс» в результате обмена летом 2017 года. 30 июня 27-летний разыгрывающий защитник получит статус неограниченно свободного агента и сможет подписать контракт с любым клубом Национальной баскетбольной ассоциации.
В список Дюранта входят «Голден Стэйт», «Бруклин», «Нью-Йорк» и «Клипперс»
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