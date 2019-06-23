Бёрд: 25 лет назад был уверен, что ставка на трёхочковые не принесёт побед

Бывшая звезда НБА Ларри Бёрд признался, что ошибался в предположениях о направлении развития баскетбола.



«15 лет назад боялся, что все разыгрывающие будут ростом за два метра, как Мэджик Джонсон, а игрокам невысокого роста в НБА не найдётся места. Но всё произошло с точностью до наоборот. Сейчас из лиги вытесняют очень высоких баскетболистов, а доминируют игроки среднего роста.



Ещё 15–17 лет назад никто активно не использовал трёхочковые броски. Помню, лет 25 назад наблюдал за игрой команды университета Кентукки под руководством Рика Питино. Они очень часто атаковали из-за дуги, и я подумал: «Ни за что такая стратегия не приведёт к успеху». А теперь без этого невозможно побеждать», — приводит слова Бёрда AP.