В зоопарке Торонто назвали черепашку именем Кавая Леонарда

Зоопарк Торонто отпустил на волю 48 черепашек Блэндинга, но перед этим 37 из них были названы в честь игроков, тренеров, владельцев, сотрудников и самых известных болельщиков «Торонто Рэпторс», сообщает официальный сайт учреждения. Таким образом в зоопарке решили внести вклад в празднование победы команды в плей-офф сезона-2018/19. Черепашки Блэндинга обитают как на суше, так и в воде и способны жить до 80 лет.



«Торонто» обыграл в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2 и впервые в истории стал чемпионом НБА.

Фото черепашки, названной в честь лёгкого форварда «Торонто» Кавая Леонарда, признанного MVP финала, доступно для просмотра в официальном микроблоге зоопарка Торонто в «Твиттер».