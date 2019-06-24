Кавай Леонард серьёзно рассматривает возможность нового контракта с «Торонто»

Несмотря на то что лёгкий форвард Кавай Леонард отказался от возможности автоматически продлить контракт с «Торонто Рэпторс» на следующий сезон, он серьёзно рассматривает вариант подписания нового соглашения с канадцами, сообщает Yahoo Sports. Однако предварительно игрок намерен провести встречи с другими заинтересованными в его услугах организациями.



«Торонто» является единственным, кто может предложить форварду максимально финансово выгодный для него пятилетний договор на общую сумму $ 190 млн. В то же время в случае продления действующего контракта он получил бы за следующий сезон лишь $ 21,3 млн.



Леонард перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.

Кавай Леонард отказался от автоматического продления контракта с «Торонто»