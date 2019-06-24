Крис Пол: никогда не просил обмена из «Хьюстона»
Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол категорически опроверг информацию о том, что хочет уйти из команды.
«Я никогда не просил и тем более не требовал обмена. Я продолжу играть за «Хьюстон» и очень рад этому. С момента перехода в «Рокетс» я стремился только выигрывать. Но лишь одна команда может закончить сезон победой», – приводит слова Пола Houston Chronicle.
34-летний Пол выступает за «Хьюстон» последние два года. В минувшем сезоне он набирал по 15,6 очка, совершал по 4,6 подбора и отдавал по 8,2 передачи за 32 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 17 очков, 6,4 подбора и 5,5 передачи за 36 минут в плей-офф. Его контракт действует ещё три сезона, за которые он должен получить $ 124,1 млн.
«Хьюстон» предложил Пола «Нью-Йорку», но получил отказ
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