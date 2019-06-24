Источник: Педулакис вновь возглавит «Панатинаикос»
Аргирис Педулакис вернётся на пост главного тренера «Панатинаикоса», сообщает Sportando. Греческий специалист подпишет с клубом контракт по схеме «1+1».
Минувший сезон Педулакис провёл в «Перистери». Бывший наставник казанского УНИКСа привёл этот клуб к полуфиналу чемпионата Греции.
Падулакис на посту главного тренера «Пао» заменит Рика Питино, который отказался продлить контракт с греческим клубом. Он принял клуб в ходе сезона и выиграл Кубок Греции и чемпионат Греции, а также вывел команду в плей-офф Евролиги. По данным ряда источников, Рик хочет вернуться в НБА.
Питино работал в «Нью-Йорк Никс» в конце 80-х и «Бостоне» в конце 90-х. Из «Селтикс» он был уволен в 2001 году с показателями 102 победы и 146 поражений.
Питино отказался от нового контракта с «Панатинаикосом»
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