Источник: Педулакис вновь возглавит «Панатинаикос»

Аргирис Педулакис вернётся на пост главного тренера «Панатинаикоса», сообщает Sportando. Греческий специалист подпишет с клубом контракт по схеме «1+1».

Минувший сезон Педулакис провёл в «Перистери». Бывший наставник казанского УНИКСа привёл этот клуб к полуфиналу чемпионата Греции.

Падулакис на посту главного тренера «Пао» заменит Рика Питино, который отказался продлить контракт с греческим клубом. Он принял клуб в ходе сезона и выиграл Кубок Греции и чемпионат Греции, а также вывел команду в плей-офф Евролиги. По данным ряда источников, Рик хочет вернуться в НБА.

Питино работал в «Нью-Йорк Никс» в конце 80-х и «Бостоне» в конце 90-х. Из «Селтикс» он был уволен в 2001 году с показателями 102 победы и 146 поражений.