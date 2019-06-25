Дончич — лучший новичок НБА по итогам сезона-2018/19

Форвард «Даллас Маверикс» Лука Дончич признан лучшим новичком Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.

В борьбе за награду 20-летний словенец опередил разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга и центрового «Финикс Санз» Дэандре Эйтона.

Фото доступно на странице НБА в «Инстаграме».

Дончич в минувшем регулярном чемпионате в среднем набирал 21,2 очка, собирал 7,8 подбора, отдавал 6,0 передачи, а также совершал 1,1 перехвата и 0,3 блок-шота за 32,2 минуты.

«Даллас» завершил «регулярку» на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах техасская команда одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.

В сезоне-2017/18 лучшим новичком стал разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс.