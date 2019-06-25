Брайант — о призе MVP Адетокунбо: следующая задача — чемпионство

Легендарный атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант прокомментировал получение мощным форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо приза MVP Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.

«Мой парень… MVP. Величие. Следующая задача — чемпионство», — написал Брайант на своей странице в «Твиттере», сопроводив сообщение хештегом #МенталитетМамбы.

Напомним, перед сезоном-2017/18 Коби поставил перед Яннисом задачу стать самым ценным игроком НБА.

«Милуоки» в минувшей кампании завершил регулярный чемпионат с лучшим в лиге соотношением побед и поражений — 60-22. В плей-офф команда из штата Висконсин дошла до финала Восточной конференции, где в шести матчах проиграла «Торонто Рэпторс».