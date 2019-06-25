Брайант — о призе MVP Адетокунбо: следующая задача — чемпионство
Легендарный атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант прокомментировал получение мощным форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо приза MVP Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.
«Мой парень… MVP. Величие. Следующая задача — чемпионство», — написал Брайант на своей странице в «Твиттере», сопроводив сообщение хештегом #МенталитетМамбы.
Напомним, перед сезоном-2017/18 Коби поставил перед Яннисом задачу стать самым ценным игроком НБА.
«Милуоки» в минувшей кампании завершил регулярный чемпионат с лучшим в лиге соотношением побед и поражений — 60-22. В плей-офф команда из штата Висконсин дошла до финала Восточной конференции, где в шести матчах проиграла «Торонто Рэпторс».
Адетокунбо, став MVP регулярного сезона НБА, прослезился
- 25 июня 2019
-
10:27
-
10:10
-
09:35
-
09:14
-
08:39
-
08:06
-
00:31
- 24 июня 2019
-
23:58
-
22:58
-
21:31
-
20:58
-
19:41
-
18:01
-
16:17
-
15:44
-
15:01
-
12:42
-
12:25
-
11:56
-
11:25
-
10:58
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:34
-
09:32
-
08:56
-
08:39
-
07:54
-
03:45
- 23 июня 2019
-
22:52
-
21:50
-
20:38
-
19:02
-
17:38
Партнерский контент