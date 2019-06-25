Сиакам опередил Расселла и Фокса в борьбе за приз самому прогрессирующему игроку
Мощный форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации по итогам сезона-2018/19.
В борьбе за награду 25-летний камерунец опередил разыгрывающих защитников Д'Анджело Расселла («Бруклин Нетс») и Де'Аарона Фокса («Сакраменто Кингз»).
Фото доступно на странице НБА в «Инстаграме».
Средняя статистика Сиакама в минувшем регулярном чемпионате составила 16,9 очка, 6,9 подбора, 3,1 передачи, 0,9 перехвата и 0,7 блок-шота за 31,9 минуты.
«Торонто» завершил «регулярку» на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 58 побед в 82 матчах. В плей-офф канадская команда дошла до финала, где в шести встречах обыграла «Голден Стэйт Уорриорз».
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