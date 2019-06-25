«Хьюстон» поздравил Адетокунбо с призом MVP, но не согласился с решением

Прессс-служба «Хьюстон Рокетс» прокомментировала вручение приза MVP форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокумбо. В «твиттере» «Рокетс» содержится позравление и впечатляющая статистика защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена.

«Поздравляем нового MVP, но мы категорически не согласны», — говорится в «твиттере» команды. Далее пресс-служба привела подробную статистику Хардена.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Хьюстона».

В среднем за игру Яннис набирал 27,7 очка, делал 12,5 подбора и 5,9 результативной передачи.

В сезоне-2018/19 «Милуоки» стал лучшей командой по итогам регулярного чемпионата, одержав 60 побед в 82 матчах. В плей-офф клуб из Висконсина дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл «Торонто Рэпторс» (2-4).

Помимо Адетокунбо на звание самого ценного игрока сезона претендовали Харден и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.