«Панатинаикос» — о Денмоне: не удерживаем игроков, если они не хотят быть с нами

Руководство «Панатинаикоса» прокомментировало слова защитника Маркуса Денмона. Ранее греческий клуб объявил о возвращении защитника, но Денмон в социальных сетях сообщил, что ещё не подписал контракт и является свободным агентом.
«Маркус Денмон не отказывался от контракта с нашим клубом, поэтому он является членом команды. Если есть какие-то разногласия по ситуации, ФИБА предоставляет механизмы для решения вопросов. Каждый игрок обладает правом уйти из команды на условиях, которые необходимо оговаривать и согласовывать с клубом. «Панатинаикос» никогда не стремился удерживать игроков, не желающих находиться в команде», — цитирует президента «Панатинаикоса» Маноса Пападопулоса пресс-служба команды.
Денмон выступал за «Панатинаикос» с 2017 по 2018 год. Минувший сезон 29-летний американец провёл в китайском клубе «Чжэцзян Голден Буллз».
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