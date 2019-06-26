«Хьюстон» хочет обменять Батлера по схеме «сайн-энд-трейд»

«Хьюстон Рокетс» планирует в межсезонье совершить обмен с участием атакующего защитника «Филадельфия Сиксерс» Джимми Батлера по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает ESPN. Этот вариант означает, что игрок подписывает контракт с прежней командой и обменивается сразу после этого.
С 1 июля Батлер получит статус неограниченно свободного агента. Однако заключить с ним договор с таком качестве «Хьюстон» не может из-за недостатка свободных средств в платёжной ведомости. С другой стороны, для организации обмена «Рокетс» должны предложить как минимум двух игроков из трио, в которое входят атакующий защитник Эрик Гордон, лёгкий форвард Пи Джей Такер и центровой Клинт Капела. Не исключен вариант сделки с участием третьей организации.
«Филадельфия» хочет сохранить Батлера и может предложить ему пятилетний контракт на $ 190 млн или четырёхлетний на $ 146,5 млн.
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