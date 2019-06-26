Уджири останется в «Торонто»

Президент «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири не собирается менять место работы, сообщает ESPN. Пытавшемуся переманить его «Вашингтон Уизардс» не удалось заинтересовать функционера крайне выгодным предложением, которое включало зарплату $ 10 млн и пакет акций компании, управляющей помимо «Уизардс» хоккейной командой НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».



48-летний Уджири работает президентом «Торонто» в течение последних шести лет. В каждом из этих сезонов команда выходила в плей-офф. Перед началом нынешнего чемпионата функционер организовал переход лёгкого форварда Кавая Леонарда из «Сан-Антонио Спёрс» и назначил на пост главного тренера Ника Нёрса. В результате, «Рэпторс» впервые в истории стали чемпионом НБА.



Контракт Уджири с «Торонто» действует ещё два года.

Кавай Леонард серьёзно рассматривает возможность нового контракта с «Торонто»