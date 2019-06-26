Масаи Уджири: уверен, что Кавай Леонард решит остаться в «Торонто»

Президент «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири не сомневается, что организации удастся убедить лёгкого форварда Кавая Леонарда подписать новый контракт в межсезонье.



«Уверен, что Леонард решит остаться в «Торонто». Мы подождём, пока он окончательно определится. Он – наш игрок и наша суперзвезда.



Думаю, на протяжении сезона Кавай мог убедиться в том, что представляет собой наша организация. Он почувствовал, что отношения у нас строятся на доверии. Завоевав чемпионский титул, он увидел, какая у нас команда. А поработав с наши медицинским персоналом, он понял, что здесь о нём позаботятся.



Наша стратегия на межсезонье – полностью сохранить нынешний состав. Это наш приоритет», – приводит слова Уджири ESPN.



Леонард отказался от возможности автоматически продлить контракт с «Торонто» на следующий сезон и в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов.

Уджири останется в «Торонто»