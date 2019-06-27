«Никс» планируют подписать контракт с Казинсом, если не договорятся с Дюрантом

Руководство «Нью-Йорк Никс» рассматривает вариант с подписанием однолетнего соглашения с центровым «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркусом Казинсом, сообщает журналист New York Times Марк Стейн на своей странице в «Твиттере».
Главными целями «Нью-Йорка» на рынке свободных агентов будут лёгкий форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, лидер «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард и разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг.
«Никс» планируют заключать краткосрочные контракты, если не смогут договориться со звёздными игроками, входящими в их список приоритетов. Одним из вариантов на такой случай и является Казинс.
Демаркус в минувшем плей-офф НБА в среднем набирал 7,6 очка, собирал 4,9 подбора, отдавал 2,4 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота и 0,6 перехвата за 16,6 минуты.
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