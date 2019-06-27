Кириленко: с Бельгией была равная игра

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал поражение женской сборной России по баскетболу от соперниц из Бельгии в первом матче Евробаскета (54:67). По словам Кириленко, невзирая на счёт, игра была равной.

«Наша команда играла хорошо, спасалась, но всё впечатление смазала последняя минута матча, когда наши девчонки допускали детские ошибки. В целом же была абсолютно равная игра. К сожалению, у нас было много промахов со штрафной линии, особенно в начале, и много мини-ошибок в концовках четвертей, когда, наоборот, надо прибавить. Но мне нравится наша команда, она молодая и борется с любым соперником.

Очень сложная игра будет против Сербии, тем более мы будем действовать против хозяек. А расписание для нас — очень тяжёлое на турнире. Но это чемпионат Европы — тут легко не будет. И если мы хотим быть лучшими, то обыгрывать надо любого соперника», — цитирует функционера ТАСС.