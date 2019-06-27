Россия проиграла Бельгии. Это конец?

В первом туре группового этапа женского чемпионата Европы сборная России уступила команде Бельгии. Система такова, что россиянкам нужно занимать первое место в квартете, чтобы попасть в плей-офф напрямую; второе и третье места выведут их в стыковую встречу.

Получается, что теперь команде Олафа Ланге кровь из носу нужно обыгрывать хозяек чемпионата сборную Сербии. Этот матч состоится уже завтра. Чтобы добыть в нём победу, нужно не повторить ошибок стартового матча. Ну например:



1. На этом уровне как-то даже странно проговаривать, но быстрый отрыв необходимо страховать. Бельгийки убегали в него слишком часто и набрали в этих атаках 15 очков. Будь они чуть расторопнее, могли бы и больше. Сколько набрала сборная России? Нисколько.



Россия не убегала в быстрые атаки, предпочитая им позиционное нападение. Поначалу это работало, но во второй половине, когда Мария Вадеева подустала, работать перестало. Здесь, конечно, нужно отдать должное и плотной защите соперниц, но они играли ровно так, как им позволяли.

Россия на равных боролась с бельгийками, но сама отдала победу Восемь промахов с линии штрафных и 0:15 по очкам в быстрых прорывах не позволили россиянкам одолеть фаворита группы.

Сама Вадеева после игры сказала, что проблема в низкой результативности.



«Мы мало забили очков, 54 — это очень мало. Также я думаю, что мы много сделали в конце потерь, были недостаточно сконцентрированы, может, взволнованы. Думаю, что следующая игра будет намного лучше, будем выходить заряженные и будем настраиваться. Это не трагедия, завтра другой день, новый день, шаг за шагом», — сказала центровая сборной России.



2. Перед вылетом в Сербию игроки сборной говорили, что много времени потратили на разбор будущих соперниц. Более того, Олаф Ланге должен был отлично знать лучшего игрока бельгийской команды Эмму Мессеман, с которой он вместе работал в УГМК.

На практике же вышло следующее: 29 очков, 9 подборов, 2 результативные передачи, ни одной потери, 8 собранных на себе фолов, показатель эффективности — 37 баллов.



Когда лидеры соперника ловят такой кураж, нужно противопоставить этому что-то равноценное. Но лучший игрой сборной России, Мария Вадеева, играла так же, как Мессеман, только в первой половине. Во второй Ланге держал её на паркете куда более длинные отрезки (при этом общее игровое время вышло примерно таким же), и это привело к усталости.

Вадеева: попали в «группу смерти», но едем готовыми Лидер женской сборной России — об ожиданиях, готовности к чемпионату Европы и планах на лето.

Другого лидера в составе российской сборной не нашлось — больше никто не смог преодолеть отметку даже в 10 набранных очков.



«Лучшая команда победила, тут нет сомнений. Очень тяжёлая игра во многих смыслах, самое важное — мы не смогли сдержать Эмму Мессеман, она проделала невероятную работу, — сказал после матча Олаф Ланге. — Ты не можешь так играть, как мы во второй четверти, против команды уровня Бельгии. Это одна из лучших команд Европы сейчас».

3. Штрафные. К сожалению, ни одна из россиянок не смогла точно исполнить все штрафные броски. Вадеева 1/3, Федоренкова 1/2, Логунова 1/4, Виеру 3/4, Левченко 1/2. Это стоило нашей команде восьми очков, которые очень понадобились бы в концовке.



Сборная Бельгии, которая пробила на три штрафных меньше, забила в итоге на три больше. Такие матчи складываются из подобных мелочей.



Но, в общем и целом, ничего ещё не потеряно. Завтра, 28 июня, Россия сыграет с Сербией, и вот тут уже проигрывать будет совсем нежелательно.



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