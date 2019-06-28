«Милуоки» и Брук Лопес ведут переговоры о новом контракте
«Милуоки Бакс» и центровой Брук Лопес ведут переговоры о подписании нового контракта, сообщает Sports Illustrated.
На данный момент «Милуоки» способен предложить игроку зарплату на следующий сезон не более $ 14 млн, чтобы иметь возможность продлить соглашения с защитником Малкольмом Брогдоном и атакующим защитником Крисом Миддлтоном. Однако «Бакс» также могут расторгнуть договора с разыгрывающим Джорджем Хиллом и мощным форвардом Джоном Лойером, чтобы получить больше свободных средств в платёжной ведомости.
В минувшем сезоне 31-летний Лопес в составе «Милуоки» набирал по 12,5 очка и совершал по 4,9 подбора за 29 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 11,2 очка и 5,5 подбора за 29 минут в плей-офф.
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