Белякова: в матче с Сербией сказалось, что сборная России неопытная команда

Форвард женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова прокомментировала поражение команды от Сербии во втором туре группового этапа Евробаскета (64:77).

«Всю игру у нас что-то не получалось. Их тактика против наших «больших» действительно сработала. Да, мы переломили ход игры в третьей четверти, но сказалось, что мы неопытная команда. Не хватило выдержки. Согласна, что когда Виеру находилась на площадке, мы действовали гораздо более организованно. Другим нашим центровым, повторюсь, не хватило опыта таких сложных матчей.

Однозначно, на последнюю игру будет самый боевой настрой, надо выигрывать. Для нас победа над Белоруссией может стать самой важной на чемпионате. Мы не хотим покидать его уже на групповой стадии», — приводят слова Беляковой «Известия».