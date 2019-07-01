Виеру: выход в плей-офф Евробаскета — это только начало, дальше будет сложнее

Баскетболистка сборной России Наталья Виеру прокомментировала победу над командой Беларуси в третьем туре группового этапа Евробаскета.

«У нас был задел «+20» в середине заключительной четверти, и все понимали, что сейчас соперник выложится по полной и проведёт лучшую пятиминутку на этом турнире. В итоге так и получилось. Они выбросили много дальних бросков, много попали и, конечно, заставили понервничать. Но в итоге мы выстояли и выполнили задачу-минимум, пройдя групповой этап. Но это только начало, дальше будет ещё сложнее. Теперь нам надо изучить нашего соперника по плей-офф», — приводят слова Виеру «Известия».

Напомним, что встреча завершилась со счётом 76:62 (15:19, 18:8, 19:14, 24:21) в пользу сборной России, что позволило подопечным Ланге выйти в стыковые матчи за выход в плей-офф Евробаскета, несмотря на два поражения на старте группового этапа.