Виеру: выход в плей-офф Евробаскета — это только начало, дальше будет сложнее

Баскетболистка сборной России Наталья Виеру прокомментировала победу над командой Беларуси в третьем туре группового этапа Евробаскета.
«У нас был задел «+20» в середине заключительной четверти, и все понимали, что сейчас соперник выложится по полной и проведёт лучшую пятиминутку на этом турнире. В итоге так и получилось. Они выбросили много дальних бросков, много попали и, конечно, заставили понервничать. Но в итоге мы выстояли и выполнили задачу-минимум, пройдя групповой этап. Но это только начало, дальше будет ещё сложнее. Теперь нам надо изучить нашего соперника по плей-офф», — приводят слова Виеру «Известия».
Напомним, что встреча завершилась со счётом 76:62 (15:19, 18:8, 19:14, 24:21) в пользу сборной России, что позволило подопечным Ланге выйти в стыковые матчи за выход в плей-офф Евробаскета, несмотря на два поражения на старте группового этапа.
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