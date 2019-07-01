Букер: Леонард переходит в «Лейкерс»

Бывший игрок НБА Тревор Букер заявил, что экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард договорился о переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс». 30 июня Леонард стал неограниченно свободным агентом.

Букер не стал сообщать дополнительную информацию, написав в своём «твиттере» о переходе Леонарда в клуб из Калифорнии.

Отметим, что ранее предстоящий переход форварда анонсировали ещё один бывший игрок НБА Рики Дэвис, а также журналист New York Times Марк Стейн.

По данным ряда источников, на Кавая также претендовал «Лос-Анджелес Клипперс». В минувшем сезоне Леонард помог клубу из Торонто впервые в своей истории выиграть чемпионский титул НБА. В финале плей-офф «Торонто» выиграл серию у «Голден Стэйт Уорриорз».