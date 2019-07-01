ЦСКА объявил об уходе Питерса

Пресс-служба БК ЦСКА объявила об уходе форварда Алека Питерса. Контракт форварда с московским клубом истёк, стороны решили не продлевать соглашение.

В ЦСКА он в среднем набирал 5,6 очка, делал 2,6 подбора, 0,7 передачи, проводя по 15,7 минуты на паркете.

«Гордимся, что первый титул в профессиональной карьере, чемпионство в Евролиге, Алек выиграл с нами. Он — работяга, решительный и настроенный баскетболист. Впереди его ждёт хорошее будущее, и мы желаем ему всего самого доброго», – цитирует тренера ЦСКА Димитриса Итудиса пресс-служба клуба.

Напомним, минувший сезон стал для Питерса первым в европейском баскетболе. Ранее Алек выступал в университетской лиге, G-лиге и НБА. Пока неизвестно, где Питерс продолжит карьеру.