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Источник: на Фойтманна кроме ЦСКА претендует «Анадолу»

Источник: на Фойтманна кроме ЦСКА претендует «Анадолу»
Баскетбол / Евролига 0

Центровой «Басконии» Йоханнес Фойтманн, попавший в сферу интересов ЦСКА, может оказаться в турецком «Анадолу Эфес», сообщают известия на собственные источники в московском клубе. Так, «Анадолу» предложил игроку выгодный контракт в финансовом плане. В то же время источник сообщил, что агенты Фойтманна уже ведут переговоры в ЦСКА. Ожидается, что о переходе игрока может быть объявлено уже на этой неделе.

Если переход состоится, Фойтманн станет первым немецким игроком в истории ЦСКА. За карьеру 26-летний немец поиграл за «Скайлайнерс» и «Басконию». В испанской команде немецкий центровой провёл три последних сезона.

214-сантиметровый игрок хорошо запомнился выступлениями за «Басконию», в составе испанцев он играл в Евролиге и против ЦСКА.

Источник: центровой «Басконии» Фойтман перейдёт в ЦСКА
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