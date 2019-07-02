Источник: на Фойтманна кроме ЦСКА претендует «Анадолу»
Центровой «Басконии» Йоханнес Фойтманн, попавший в сферу интересов ЦСКА, может оказаться в турецком «Анадолу Эфес», сообщают известия на собственные источники в московском клубе. Так, «Анадолу» предложил игроку выгодный контракт в финансовом плане. В то же время источник сообщил, что агенты Фойтманна уже ведут переговоры в ЦСКА. Ожидается, что о переходе игрока может быть объявлено уже на этой неделе.
Если переход состоится, Фойтманн станет первым немецким игроком в истории ЦСКА. За карьеру 26-летний немец поиграл за «Скайлайнерс» и «Басконию». В испанской команде немецкий центровой провёл три последних сезона.
214-сантиметровый игрок хорошо запомнился выступлениями за «Басконию», в составе испанцев он играл в Евролиге и против ЦСКА.
Источник: центровой «Басконии» Фойтман перейдёт в ЦСКА
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