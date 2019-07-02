П. Газоль может вернуться на площадку в августе

Центровой «Милуоки Бакс» Пау Газоль может вернуться на площадку уже в августе, чтобы начать подготовку к новому сезону, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

38-летний испанец восстанавливается после травмы левой ноги, которую он получил в мае. Из-за повреждения Газоль пропустит Кубок мира, который будет проходить в сентябре в Китае.

Войнаровски со ссылкой на Газоля сообщает, что восстановление игрока идёт успешно. Так, испанец считает, что уже в начале августа сможет приступить к полноценным тренировкам.

В прошлом сезоне он провёл 30 матчей в регулярном чемпионате НБА («Сан-Антонио» — 27, «Милуоки» — 3), в среднем набирая 3,9 очка и совершая 4,6 подбора. Для Газоля новый сезон будет уже 19-м в НБА.